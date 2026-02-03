Letizia Paternoster torna in pista e spiega perché. La ciclista italiana ha detto chiaramente che si sente pronta perché ama il suo sport. Il suo obiettivo principale ora è il Giro delle Fiandre, una corsa che le sta molto a cuore. La Paternoster ha parlato anche degli Europei di ciclismo su pista di Konya, in Turchia, segnando l’inizio di un ciclo importante in vista di Los Angeles 2028.

Letizia Paternoster è stata ospite di Bike Today, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato degli Europei di ciclismo su pista di Konya, in Turchia, manifestazione che segna l’inizio del quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028. L’azzurra, inoltre ha presentato anche la stagione su strada, nella quale vestirà ancora la maglia della Liv AlUla Jayco. L’importanza della rassegna continentale: “ È sempre una bella emozione essere in un Campionato Europeo, siamo arrivate qualche giorno fa, siamo ci siamo già allenate in pista, abbiamo fatto già qualche prova con il quartetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Letizia Paternoster: “Sono tornata in pista perché la amo. Il Giro delle Fiandre un grande obiettivo”

Approfondimenti su Letizia Paternoster

Letizia Paternoster torna in azzurro in vista degli Europei su pista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Letizia Paternoster

Argomenti discussi: Letizia Paternoster: Sono tornata in pista perché la amo. Il Giro delle Fiandre un grande obiettivo; Europei su pista, torna in azzurro Letizia Paternoster; Europei Pista, riecco Letizia Paternoster: In passato troppe ansie, ora vivo il presente con serenità; EUROPEI PISTA. BRONZO PER IL QUARTETTO ROSA, QUARTI POSTI PER BIANCHI E PATERNOSTER.

Letizia Paternoster: Sono tornata in pista perché la amo. Il Giro delle Fiandre un grande obiettivoLetizia Paternoster è stata ospite di Bike Today, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato degli Europei di ciclismo su ... oasport.it

CICLISMO / Europei Konya - Medaglia di bronzo per l'inseguimento femminile con Elisa BalsamoIl gruppo con l'atleta cuneese, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini conquista un bronzo al termine di un torneo che le ha viste protagoniste sin dalle qualifiche e nel quale si s ... targatocn.it

L'inseguimento femminile porta la seconda medaglia alla spedizione italiana ai Campionati europei a Konya in Turchia. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini conquistano un bronzo al termine di un torneo che le ha viste prot - facebook.com facebook

Letizia Paternoster finished fourth in Konya 2026 Eliminazione, just off the podium as Kopecky took gold. x.com