L' emergenza in Sicilia vertici a Roma e mobilitazione dei Gal per la ricostruzione

La Sicilia torna sotto i riflettori per le conseguenze del maltempo. I vertici nazionali hanno convocato riunioni a Roma, mentre i Gruppi di Azione Locale si mobilitano per coordinare gli interventi di ricostruzione. La regione è alle prese con frane e danni, e ora si cerca di accelerare gli aiuti e le misure di sostegno.

La Sicilia, insieme a Calabria e Sardegna, torna al centro dell’agenda nazionale per affrontare le emergenze causate dal maltempo e dalle frane. A Roma, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sarà ascoltato prima al Senato alle 9.30 e poi alla Camera alle 11, per fornire informazioni dettagliate sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l’Isola e le regioni limitrofe. Parallelamente, in Sicilia cresce la mobilitazione dei Gal (Gruppi di Azione Locale) per sostenere la ricostruzione. Il presidente del Gal Nebrodi Plus, Francesco Calanna, ha invitato tutti i Gal siciliani a unirsi per accelerare il reperimento di risorse nelle aree colpite dal ciclone Harry e dalla grave frana di Niscemi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Sicilia Calabria

Il Sinalp Sicilia si unisce alle comunità colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato.

Dopo recenti eventi, la Sicilia si presenta profondamente cambiata, con danni estesi alle isole minori e alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicilia Calabria

Argomenti discussi: Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale; Il governo ha dichiarato l'emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondi; RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia.

Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondiIl Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione ... ilpost.it

Ciclone Harry, stato di emergenza per 12 mesi: 100 milioni subito a Sardegna, Sicilia e CalabriaStato di emergenza nazionale dopo il ciclone Harry: stanziati 100 milioni di euro per i primi interventi in Sardegna, Sicilia e Calabria ... quifinanza.it

Grazie Fiorello per tenere accesi i riflettori sull’emergenza maltempo in Sicilia. Da sindaco di trincea metto in campo proposte concrete che possano dare soluzioni veloci per i siciliani - facebook.com facebook

Emergenza maltempo, Meloni in Sicilia: Spiace per polemiche, 100 milioni primissimo stanziamento x.com