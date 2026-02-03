Lele Mora rompe il silenzio e attacca Fabrizio Corona. In un’intervista, l’ex agente dei vip spara a zero contro l’ex amico, accusandolo di comportamenti discutibili. Mora rivela anche dettagli sulla vita delle star che, secondo lui, nasconderebbero segreti importanti. Le sue parole scatenano reazioni e riaccendono il dibattito su Hollywood italiano.

Lele Mora torna a far parlare di sé con dichiarazioni esplosive su Fabrizio Corona e rivelazioni intime sulla sua vita privata. L’ex agente delle star, ospite del Peppy Night di Peppe Iodice, non ha risparmiato critiche al suo ex protégé e ha aperto le porte del suo passato sentimentale. Le critiche a Corona sul caso Signorini. Il 70enne ha espresso una condanna netta verso le recenti azioni di Fabrizio Corona, in particolare per quanto riguarda il caso “Falsissimo il Prezzo del Successo” e le relative accuse mosse ad Alfonso Signorini. “Io non condividevo quasi nulla di quello che faceva Fabrizio e ancora oggi non condivido nulla di quello che fa”, ha dichiarato senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Lele Mora rompe il silenzio: bordate a Corona e segreti sulle star che lo volevano

