Legnarello presenta la Reggenza

La Contrada di Legnarello ha celebrato domenica la festa della Candelora, una tradizione importante per la comunità. Durante la giornata, si è svolta anche la cerimonia di investitura della nuova Reggenza e l’assegnazione del Premio Bontà, due momenti che si ripetono ogni anno e che coinvolgono tutti i cittadini. La giornata si è conclusa con un momento di festa e condivisione tra i presenti.

Nel pieno rispetto della tradizione la Contrada di Legnarello ha celebrato domenica la festa della Candelora che coincide con la cerimonia di Investitura della Reggenza e l'assegnazione dell'annuale Premio Bontà. A officiare la Santa Messa e la cerimonia d'Investitura è stato chiamato il parroco, don Stefano Valsecchi, e il corteo, aperto dalla Reggenza di Contrada e seguito dai Priori, ha preceduto domenica l'ingresso del popolo di Contrada e delle autorità paliesche: il Sindaco in qualità di Supremo Magistrato, il Cavaliere del Carroccio, il Gran Maestro, la Gran Dama di Grazia Registrale, il Presidente della Famiglia Legnanese e i rappresentanti delle altre sette Contrade.

