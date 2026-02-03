legambiente pulisce le sponde del lago della gherardesca

Due fine settimana di lavoro per Legambiente Lucca e Capannori: volontari e cittadini hanno passato le mattinate a ripulire le sponde del Lago della Gherardesca. Tra passeggiate e rimozione di rifiuti, hanno cercato di restituire un volto più pulito a questa zona. La partecipazione è stata alta, e molti hanno approfittato dell’occasione per fare anche qualche piccola manutenzione lungo i sentieri.

Mattinate di manutenzione e rimozione dei rifiuti intorno al Lago della Gherardesca. Legambiente Lucca e Capannori hanno invitato i volontari a partecipare a due fine settimana di passeggiate sui sentieri intorno al lago, approfittando dei momenti di svago per realizzare qualche opera di piccola manutenzione e pulizia. Sia il 24 che il 30 gennaio, un gruppo di persone di buona volontà si sono così ritrovate sulle sponde dell’area umida che nell’inverno accoglie migliaia di uccelli in pausa sulle rotte della migrazione o che hanno scelto questo specchio d’acqua per superare i periodi freddi. Tra una passeggiata e un momento per ammirare il paesaggio e la natura, intorno al lago della Gherardesca, con pranzo condiviso si sono ripuliti alcuni tratti della sponda e dei boschetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

