Legalità calpestata | Torino e la vergogna della violenza travestita da protesta
Questa mattina a Torino una manifestazione di protesta si è trasformata in una guerriglia urbana. Quello che doveva essere un momento di confronto si è concluso con scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha dovuto intervenire con i lacrimogeni per disperdere i partecipanti, molti dei quali hanno reagito con pietre e bottiglie. La città si sveglia con le strade sconvolte e tanto caos, mentre si cercano i responsabili.
.la cronaca dei fatti. Torino, centro città. Una manifestazione annunciata come momento di protesta politica degenera rapidamente in una guerriglia urbana. Bastoni, lanci di oggetti, cariche improvvisate. Il bersaglio è chiaro e unico: le forze dell’ordine. Lo scopo reiterato e preannunciato è la degenerazione della protesta, colpire lo Stato nascondendosi dietro la maschera del finto resistente partigiano. Le modalità dell’aggressione.. Ancora una volta agenti accerchiati, colpiti ripetutamente, alcuni trascinati a terra e picchiati fino a rimanere feriti gravemente. Le immagini fanno il giro dei media: volti insanguinati, caschi spaccati, divise lacerate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondimenti su Torino legalità
The Beast in Me, recensione: una riflessione su menzogne e violenza travestita da thriller psicologico
Torino, per il ministro Giuli c'è un brutto clima: "Situazione di emergenza. Eversione travestita da ProPal"
Ultime notizie su Torino legalità
Argomenti discussi: L’icona del poliziotto colpito e la cultura che la genera.
Osapp, suicidio carcere Torino è sconfitta Stato e legalitàCome Osapp esprimiamo il nostro profondo dispiacere per l'ennesima vita persa in carcere. Per ogni suicidio tra persone che stanno scontando una pena, a essere sconfitti sono innanzitutto lo Stato e ... ansa.it
Legalità, firmato il protocollo tra Prefettura e Umbra AcqueLa Prefettura di Perugia e Umbra Acque Spa hanno sottoscritto un protocollo di partenariato pubblico-privato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della sicurezza e ... ansa.it
Quando il truffatore seriale si ammanta da paladino della legalità La melma dell’anima e la dignità calpestata L'Editoriale di Luigi Palamara Una legge non scritta, più severa di qualunque codice: chi si avvicina al truffatore finisce per somigliargli. E chi gli tend - facebook.com facebook
Andare in giro così è illegale, ma viene tollerato in nome della libertà. Vorrei capire quale libertà. La libertà di calpestare la legge Chi difende il burqa in nome del “rispetto culturale” difende una gabbia e anche il disprezzo della legalità. MOVIMENTO DELLE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.