Questa mattina a Torino una manifestazione di protesta si è trasformata in una guerriglia urbana. Quello che doveva essere un momento di confronto si è concluso con scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha dovuto intervenire con i lacrimogeni per disperdere i partecipanti, molti dei quali hanno reagito con pietre e bottiglie. La città si sveglia con le strade sconvolte e tanto caos, mentre si cercano i responsabili.

.la cronaca dei fatti. Torino, centro città. Una manifestazione annunciata come momento di protesta politica degenera rapidamente in una guerriglia urbana. Bastoni, lanci di oggetti, cariche improvvisate. Il bersaglio è chiaro e unico: le forze dell’ordine. Lo scopo reiterato e preannunciato è la degenerazione della protesta, colpire lo Stato nascondendosi dietro la maschera del finto resistente partigiano. Le modalità dell’aggressione.. Ancora una volta agenti accerchiati, colpiti ripetutamente, alcuni trascinati a terra e picchiati fino a rimanere feriti gravemente. Le immagini fanno il giro dei media: volti insanguinati, caschi spaccati, divise lacerate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Legalità calpestata: Torino e la vergogna della violenza travestita da protesta

