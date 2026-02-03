Lega Siri | Vannacci non si è collegato militanti traditi

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente il partito senza coinvolgere nessuno. Salvini ha confermato di aver preso atto di una decisione unilaterale, senza tentare di fermarlo. Alcuni militanti hanno parlato di tradimento, ma questa parola non è stata usata durante il meeting federale di oggi. La tensione tra i membri della Lega si fa sentire, e l’addio di Vannacci apre nuove polemiche.

Roberto Vannacci “ha ufficializzato lui l’addio. Salvini ha preso atto di una decisione unilaterale. Tradimento è un’espressione usata da qualche militante, ma non è stata usata oggi al federale. Ha fatto una comunicazione al segretario ma non si è collegato. Ha fatto questo partito Fururo Nazionale, il problema del futuro è che è un tempo che l’uomo non vive mai. Vannacci ha fatto una adesione a un manifesto politico, è venuto a Pontida e ha dichiarato che sarebbe stato leale al patto con la Lega, mi pare che i fatti dimostrino che non è stato. Alcuni militanti della Lega lo vivono come un tradimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina si diffonde la notizia che Roberto Vannacci, il vicesegretario della Lega, potrebbe abbandonare il partito.

