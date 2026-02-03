Lega Salvini | deluso e amareggiato da Vannacci

Matteo Salvini si dice deluso e amareggiato dalla recente uscita di Roberto Vannacci. Il leader della Lega ha commentato con tono secco, chiarendo di non essere arrabbiato, ma comunque deluso di come siano andate le cose.

Milano, 3 feb. (askanews) – “Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato”. Matteo Salvini commenta così l’uscita di Roberto Vannacci. “La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito”, ricorda Salvini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Lega Salvini

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato ufficialmente la Lega.

Matteo Salvini si mostra deluso e amareggiato dopo che Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Lega dice basta: Salvini rompe con Vannacci

Ultime notizie su Lega Salvini

Argomenti discussi: VANNACCI LASCIA LA LEGA SALVINI: DELUSO; Lega, alta tensione su Vannacci: Salvini blinda Stefani come vice; Salvini, deluso da Vannacci, accolto dalla Lega quando aveva tutti contro; No ai nazisti, Siete la mafia. Caos per Casapound alla Camera.

Salvini e l'addio di Vannacci: Deluso, onore e lealtà per noi hanno un significatoArrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, aveva accolto nella ... adnkronos.com

Vannacci lascia la Lega, il post di Salvini: Deluso e amareggiatoArrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, aveva accolto nella pr ... msn.com

La preoccupazione del Coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento #Benevento - facebook.com facebook

Vannacci esce dalla Lega, manca solo l’ufficialità: ora Salvini trem x.com