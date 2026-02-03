Lega | Renzi ' Meloni rischia di perdere politiche csinistra si faccia trovare unito'

Questa mattina a Roma, Matteo Renzi ha lanciato un avvertimento alla destra: se continua a dividersi, rischia di perdere terreno sulle politiche. Nel frattempo, si fa sempre più evidente la frattura tra i partiti di destra, con i gruppi più estremisti che si rifanno al generale Vannacci. La sinistra, invece, cerca di mantenere l’unità, convinta che questa possa fare la differenza alle prossime elezioni.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo più estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella è una fetta di Paese che ha votato Meloni e oggi è delusa perché Giorgia non garantisce la sicurezza e non abbassa le tasse". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Se questo popolo di destra - che è lontanissimo da me ma che in Italia esiste ed è più forte di quanto sembri - trova una rappresentanza autonoma, la Meloni e Salvini perdono le Politiche. A condizione che la sinistra stavolta si faccia trovare unita e non litighi come al solito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La destra italiana si muove in modo deciso e senza mezze misure.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono incontrati di nascosto in un circolo canottieri a Roma.

