Lega in Consiglio Pasquinelli diventa nuovo capogruppo | Non avevo mai pensato di lasciare il partito

Armando Pasquinelli torna a guidare il gruppo della Lega in Consiglio comunale a Lucca. Dopo un anno di interregno, il suo nome è stato confermato come nuovo capogruppo. Pasquinelli ha detto di non aver mai pensato di lasciare il partito e ha smentito le voci di una possibile adesione ai “vannacciani”.

Armando Pasquinelli torna a guidare il gruppo della Lega in Consiglio comunale di Lucca. Dopo un anno di interregno, il nuovo capogruppo ha confermato che non ha mai pensato di lasciare il partito e ha ribattuto alle voci di una possibile “migrazione” verso il gruppo dei “vannacciani”. Nella sua ultima dichiarazione, Pasquinelli ha sottolineato che la sua collaborazione con il vicesegretario nazionale Roberto Vannacci è naturale, data la provenienza comune del territorio e la struttura del partito. “È doveroso collaborare – ha spiegato – quando sul territorio è presente un vicesegretario nazionale”.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Lucca, la Lega si trova in una fase di cambiamento.

