L’economia circolare di Hera evita 74 tonnellate di rifiuti alimentari e aiuta il territorio

Hera ha recuperato quasi 168 mila pasti dal 2009 a oggi con il progetto CiboAmico. L’iniziativa combatte lo spreco alimentare e fornisce aiuto alle persone in difficoltà, evitando di gettare via 74 tonnellate di cibo. Un risultato che dimostra come l’economia circolare possa fare la differenza sul territorio.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi grazie a CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684 mila euro di valore complessivo e quai 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Hera Economia

L'industria del marmo sta adottando pratiche sostenibili, trasformando i detriti generati durante la lavorazione in risorse utili.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Hera Economia

Argomenti discussi: ZWE: Basta compromessi per aumentare il riciclo: Circular Economy Act intervenga sulla chimica; Nuovo pacchetto UE per accelerare l’economia circolare e il riciclo della plastica; Vendita diretta, filiera corta ed economia circolare. Convegno transfrontaliero a Firenze, martedì 3 febbraio; Tandem - Alla scoperta dell’Italia Circolare — Italiano.

CiboAmico: l’economia circolare di Hera evita 74 tonnellate di rifiuti alimentari e aiuta il territorioSono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi grazie a CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce ... ravennawebtv.it

Economia circolare, il riciclo che trasforma rifiuti in materie primeDalla plastica alla grafite, passando ai tessuti e al vetro. Le aziende italiane tra le prime al mondo nel settore dell’economia circolare ... ilsole24ore.com

Borsa: Milano debole (-0,55%), pesano Stm, Tenaris, Prysmian ed Eni. Positive Generali, Hera, Inwit e Campari. In rosso Intesa dopo i conti #ANSA x.com

Coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche e distribuzione delle risorse: è l’obiettivo del Bilancio POP (Popular Financial Reporting), che il Comune di Spilamberto ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Q - facebook.com facebook