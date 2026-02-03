Lecce-Tete Morente | l’addio è ufficiale E intanto si attendono diverse risposte da Corvino

Il Lecce annuncia ufficialmente l’addio a Tete Morente. La cessione del giocatore chiude il mercato invernale dei giallorossi, mentre si aspetta ancora una risposta da parte di Corvino su alcune operazioni in entrata. La squadra si prepara a ripartire senza l’esterno spagnolo, che lascia il club in modo definitivo.

LECCE – Il calciomercato invernale del Lecce si chiude con un (tutt’altro che inatteso) colpo di scena in uscita: addio a Tete Morente. Da giorni risuonano sirene dalla Spagna per un ritorno in patria e la circostanza si è verificata proprio allo scadere delle sessioni di “riparazione”. Ma non è tutto, perché il menù prevede per domani, alle ore 11, l’attesa conferenza di bilancio della sessione di mercato in cui si cercheranno le risposte alle tante domande dei tifosi. Con i più che, oggi, appaiono preoccupati per il futuro della stagione. Il legame, che sarebbe dovuto scadere il 30 giugno 2027, si interrompe con largo anticipo oggi, 2 febbraio 2026.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sul fronte del calciomercato del Lecce, si registra l'interesse della Lazio per Gaspar e la risposta dei salentini.

