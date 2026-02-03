Le tensioni a Torino tra i diversi schieramenti di sinistra si fanno sempre più dure. Dopo gli ultimi scontri, Pasquino, ex esponente del Pci, dice che se da un lato non bisognerebbe usare le armi, dall’altro non si può restare a guardare. “Sparare no, ma qualche manganellata ci vorrebbe”, afferma, suggerendo un approccio più deciso per respingere gli aggressori. La questione infiamma il dibattito tra i politici, mentre la città si divide sulle modalità di risposta.

«Sono dell’idea che non bisogna sparare. Però, senza uccidere, qualche manganellata e qualche sistema forte per respingere gli assalitori bisogna usarlo». Non è un ministro “securitario”. È Gianfranco Pasquino, ex senatore Pci. Ed è proprio questo il punto: quando un intellettuale cresciuto nella cultura progressista ammette che lo Stato deve condannare gli assalti alle forze dell’ordine, significa che la retorica della piazza buona e della violenza inevitabile non regge più. Perché a Torino non si è visto “disagio”. Si è vista organizzazione. La violenza non arriva per caso. « I poliziotti fanno quello che possono », ammette il professore con certa onestà intellettuale al Messaggero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le violenze di Torino spaccano la sinistra. L’ex Pci Pasquino: “Sparare no, ma qualche manganellata ci vorrebbe”

Dopo le violenze di Torino, la sinistra si divide.

A Torino si torna a parlare di violenze e responsabilità.

Argomenti discussi: Le violenze di Torino impongono una risposta dello Stato, che sia però equilibrata; Scontri per Askatasuna, centrosinistra compatto: Violenza inaccettabile; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Gli arresti per le violenze a Torino, il nuovo pacchetto sicurezza, un'altra sparatoria a Rogoredo.

