le vendite di avowed e the outer worlds 2 hanno deluso le aspettative di obsidian

Le vendite di Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno raggiunto i numeri sperati. L’azienda ha fatto sapere che i risultati sono sotto le previsioni, lasciando i vertici un po’ delusi. Per ora, non ci sono annunci su eventuali cambiamenti o strategie future, ma la situazione resta sotto osservazione.

Le vendite di Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno soddisfatto le aspettative interne di Obsidian Entertainment. A rivelarlo è un nuovo approfondimento firmato Jason Schreier su Bloomberg, con dichiarazioni dirette del CEO Feargus Urquhart. I due GDR, pur senza risultare un fallimento, hanno reso evidente la necessità di un cambio di strategia. In parallelo, il successo di Grounded 2 evidenzia un forte contrasto nei risultati recenti dello studio. Il caso offre uno spaccato interessante sulle difficoltà produttive dei team di medie dimensioni. Secondo Urquhart, Avowed e The Outer Worlds 2 “non sono stati dei disastri”, ma hanno rappresentato una delusione rispetto agli obiettivi prefissati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Obsidian Entertainment ha annunciato che nel 2026 lavorerà su due DLC e implementerà costantemente miglioramenti per The Outer Worlds 2.

