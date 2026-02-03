Le tecnologie al servizio dello sport

A Las Vegas, durante il CES, le tecnologie hanno fatto da cornice allo sport. Gli espositori hanno presentato nuove soluzioni che aiutano gli atleti a migliorare gli allenamenti e monitorare le performance. Sono strumenti che promettono di cambiare il modo di allenarsi, portando innovazione nel settore sportivo.

Razzante* Nei giorni scorsi a Las Vegas, durante il CES (Consumer Electronics Show), la più grande fiera mondiale dedicata all'innovazione tecnologica, uno dei protagonisti è stato proprio lo sport, grazie a nuove soluzioni pensate per aiutare gli atleti a perfezionare l'allenamento, controllare le proprie prestazioni e migliorare la forma fisica. Un tema particolarmente importante in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nelle quali il rapporto tra tecnologia e sport sarà decisivo. Tra le novità più interessanti spicca una "tuta intelligente" contenente dei sensori in grado di raccogliere dati sul corpo con una precisione molto più elevata rispetto a quella degli smartwatch.

