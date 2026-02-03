Le reazioni delle donne all’orgasmo | dalle risate al mal d'orecchie uno studio rivela le più particolari

Le donne reagiscono in modi diversi quando raggiungono l’orgasmo. Alcune ridono, altre piangono, altre ancora si lamentano per il mal d’orecchie. Uno studio ha raccolto le reazioni più strane e inaspettate, dimostrando che sono tutte normali. Le risposte variano molto da persona a persona, ma nessuna è sbagliata.

Formicolii, risate e pianti: l'orgasmo femminile è in grado di provocare una serie di reazioni incontrollabili che possono far ridere o spaventare, ma che sono assolutamente normali.

