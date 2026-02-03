Le rassicurazioni di Romeo | Soluzione entro il 10 febbraio col decreto di ricognizione
Il Comune di Milano fa sapere che entro il 10 febbraio arriverà un decreto di ricognizione per risolvere i problemi sul prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Romeo, l’assessore coinvolto, ha assicurato che ci sono tutte le condizioni per arrivare a una soluzione. Ora si attende solo il via libera ufficiale per mettere fine ai sospetti e avviare i lavori.
A dissipare i timori, arriva una voce rassicurante sul futuro del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. È quella del monzese Massimiliano Romeo (nella foto), capogruppo della Lega al Senato e leader del Carroccio lombardo, che prova a spegnere le preoccupazioni legate al ritardo dei decreti attuativi necessari a sbloccare i finanziamenti. Secondo Romeo, l’impasse non sarebbe politica, ma tecnica. Un passaggio legato alle nuove modalità con cui il ministero dell’Economia sta riorganizzando le risorse per le opere pubbliche. "Ho sentito i tecnici del ministero dei Trasporti, la questione è in via di risoluzione – spiega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Romeo Metropolitana
Ultime notizie su Romeo Metropolitana
