Le ragazze non si fermano | Pesaro splendida finale

Pesaro conquista ancora una volta la scena del nuoto artistico. Le ragazze dello Sport Village Banca di Pesaro hanno portato a casa un risultato importante ai campionati italiani assoluti di Riccione. La finale si è svolta tra le migliori atlete italiane, e le nostre rappresentanti non si sono tirate indietro, dimostrando carattere e talento. La squadra di Pesaro continua a crescere e a sorprendere, lasciando il segno in una gara di altissimo livello.

Sport Village Banca di Pesaro centra un prestigioso traguardo ai campionati italiani assoluti di Riccione di nuoto artistico, dove le migliori atlete italiane si sono confrontate in una competizione di altissimo livello tecnico. La conquista della finale è un traguardo da applaudi per la squadra pesarese. Le atlete Martina Bisi (2011), Elena Cascini (2010), Flora Cosmi (2012), Maria Allegra Del Prete (2010), Elisa Filippetti (2012), Anna Marcantoni (2011), Flora Marinelli (2010), Emma Pierleoni (2011), Eleonora Sarti (2010), Beatrice Scarpellini (2011) e Alice Sparaventi (2011) sono state protagoniste di una prova di grande spessore, mettendo in evidenza un'eccellente qualità tecnica negli esercizi obbligatori e dimostrando carattere, concentrazione e determinazione.

