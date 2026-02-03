L’ambiente è immerso nel buio, senza alcun suono. Si respira una calma pesante, come quella che si prova prima che inizi uno spettacolo. La scena sembra ferma, in attesa di qualcosa che ancora non si vede.

L’ambiente è buio e silenzioso. Una quiete simile ai minuti di attesa prima dell’inizio di uno spettacolo. Di colpo, suoni e luci invitano il visitatore a seguirli nello spazio. Ci sentiamo eccitati, pronti a immergerci in un altro mondo possibile. È un’opportunità di salire sul palcoscenico e far parte della mostra stessa. «Car? visitator?, ti è mai capitato che le parole ti tradissero quando volevi dichiarare la tua insubordinazione?» Così inizia, con questa domanda, la letteramanifesto dell’esposizione How We Always Survived che si è appena conclusa all’Istituto svizzero negli spazi della Villa Maraini, a cura di Lucrezia Calabrò Visconti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le radicali possibilità di «How We Always Survived»

