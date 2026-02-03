Le nuove mode Matrimoni in calo ma location da sogno e cerimonie da star

Ci si sposa meno, sempre di meno in Chiesa. Dati alla mano, se nel 2022 nella nostra città ci sono stati 100 matrimoni civili e 35 religiosi, nel 2025 i numeri sono sensibilmente scesi: 77 quelli civili e 25 quelli religiosi. E la tendenza è in atto già da dieci anni. Eppure, si tende a farlo in maniera sempre più "formale", sempre più "come una volta", a partire dalla richiesta, che gli aspiranti sono tornati a fare in ginocchio, in location spettacolari, molto instagrammabili. E sempre più si fa ricorso alla wedding planner, fata madrina per ogni cerimonia che si rispetti, figura su cui le giovani spose investono sempre di più, economicamente e sentimentalmente.

