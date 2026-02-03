Le modifiche in centro Area di piazza della Viola cambiano viabilità e sosta

Le modifiche alla viabilità e alla sosta in Piazza della Viola sono già in vigore. L’amministrazione comunale di Ascoli ha deciso di cambiare alcune strade per alleviare le criticità emerse negli ultimi mesi, soprattutto con i numerosi cantieri aperti nel centro storico. Da oggi, alcune vie limitrofe alla piazza hanno nuovi sensi di marcia e zone di sosta temporanee, per facilitare il traffico e ridurre i disagi per i residenti e i commercianti.

Cambiano la viabilità e la sosta in Piazza della Viola e nelle vie limitrofe. L'amministrazione comunale ascolana, infatti, ha deciso di intervenire con una serie di modifiche alla circolazione stradale per far fronte alle criticità emerse negli ultimi mesi, anche alla luce dei numerosi cantieri attivi nel centro storico. Le nuove disposizioni riguardano in particolare via Afranio, via dei Bonaparte e alcuni tratti di corso Mazzini e corso Vittorio Emanuele. Le misure sono state adottate a seguito di un sopralluogo congiunto della Polizia locale e dell'Ufficio segnaletica del Comune, con l'obiettivo di rendere più fluido il traffico e migliorare la fruibilità di un'area particolarmente sensibile, attraversata quotidianamente da residenti, studenti e automobilisti.

