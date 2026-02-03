Le autorità romane stanno valutando nuove misure per contenere la violenza durante le manifestazioni. Tra le proposte, c’è una stretta sui coltelli tra i minori, con l’obiettivo di prevenire incidenti. Intanto, si pensa a un Daspo prima dei cortei, che permetterebbe alle forze dell’ordine di trattenere persone sospettate di rappresentare un pericolo per 12 ore, senza dover passare subito dal giudice. La misura mira a rafforzare il controllo e la sicurezza nelle strade, soprattutto in vista di eventuali proteste pubblic

Roma, 3 febbraio 2026 – Stretta sui coltelli tra i minorenni, scudo penale per le forze dell’ordine, fermo preventivo di 12 ore, che consente agli agenti di trattenere per accertamenti e senza il vaglio dell’autorità giudiziaria «persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione». Sono le principali novità del pacchetto sicurezza a cui il governo sta lavorando e che potrebbero finire in Consiglio dei ministri di domani sotto forma di un decreto e di un disegno di legge. La discussione dentro la maggioranza non è affatto conclusa e le misure sono all’attenzione dei leader e degli uffici legislativi di Palazzo Chigi per valutare l’appropriatezza delle norme – soprattutto quelle da inserire nel dl – ed evitare frizioni con il Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le misure al vaglio. Stretta sui coltelli ai minori e Daspo prima dei cortei

Il governo italiano sta aggiornando le normative sulla sicurezza, con misure che riguardano il controllo di coltelli e metal detector.

Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori.

