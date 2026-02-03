Nel cuore delle Alpi, a ridosso del crinale modenese-pistoiese, torna a parlare Paride Milianti. A 91 anni, l’ex sciatore ricorda con orgoglio le sue tre Olimpiadi, tra cui quella di Cortina nel 1956. La sua storia emerge in un momento in cui il clima olimpico si fa sentire forte, portando alla luce un passato di passione e fatica che ancora vive nelle sue parole.

Nel clima pre-olimpico di questi giorni dal crinale modenese-pistoiese riemerge la figura del 91nne Paride Milianti, che partecipò a 3 olimpiadi tra cui Cortina 1956. Milianti nacque nel 1934 nel territorio che divenne poi comune di Abetone con parte del territorio modenese di Fiumalbo. E nel versante emiliano è stato testimone di varie iniziative sportive, ultima delle quali sul palco d’onore a Sestola in occasione del recente passaggio della fiamma olimpica. Ed avendo gareggiato alle Olimpiadi di Cortina del 1956, Paride Milianti l’altra sera ha fatto parte del programma di Rai Due ‘Road to Milano-Cortina 2026’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le mie tre Olimpiadi corse sugli sci di legno"

