Le promesse sulla viabilità fanno discutere. Il centrodestra lancia proclami, ma i reali fondi ancora non si vedono. Resta il dubbio se ci saranno le risorse per portare avanti i progetti sulla circonvallazione di Santa Giustina, le modifiche alla strada per San Marino e la nuova Marecchiese. Le opposizioni chiedono fatti concreti, mentre i politici del centrodestra si limitano alle parole.

I dubbi sulla circonvallazione a Santa Giustina, le modifiche "necessarie" sul progetto della consolare per San Marino e il progetto della nuova Marecchiese "già svelato dai parlamentari di centrodestra". Senza dimenticare i silenzi calati sul progetto della variante della Ss16. Da queste grandi infrastrutture passa il futuro della provincia di Rimini, ma per il sindaco Jamil Sadegholvaad, ad oggi i dubbi sono più delle certezze. Partiamo da Santa Giustina. "Il Comune ha inviato la scorsa settimana ad Anas una pec ufficiale per chiedere conferma dell’impegno, preso a novembre 2025, circa l’avvio dei lavori per la nuova circonvallazione di Santa Giustina entro il mese di marzo 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le grandi opere per la viabilità: "Dal centrodestra solo proclami. La vera incognita sono le risorse"

