Le foto rubate il finto legame e la richiesta di migliaia di euro | ecco come funziona la truffa del Romance Scam

Con l’avvicinarsi di San Valentino, molte persone rischiano di cadere in trappola. I truffatori usano foto rubate e false promesse per ingannare le vittime, chiedendo spesso migliaia di euro. La truffa funziona così: si crea un falso legame, si guadagna fiducia e poi si chiede denaro. Sono molti gli italiani che sono già stati colpiti, e l’allerta cresce con l’arrivo delle festività romantiche.

Con l'avvicinarsi della giornata di San Valentino cresce l'allerta per le truffe denominate ‘Romance scam’, chiamate anche truffe ‘romantiche’. Ma di cosa si tratta e soprattutto come non cadere nella rete dei truffatori? L'età delle vittime circuite dai falsi corteggiatori sui social si aggira intorno ai 50 anni e a rimanerne coinvolte spesso sono donne di estrazione sociale eterogenea. La realtà dei casi rivela infatti che la maggioranza delle vittime non è più giovanissima e che, magari dopo una relazione sentimentale finita male e con figli che vivono autonomamente, si diventa facile preda chattando davanti al computer o su uno smartphone.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su San Valentino Scam

La truffa del finto nipote è una frode comune che coinvolge spesso persone anziane.

Ultime notizie su San Valentino Scam

