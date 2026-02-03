Le formazioni titolari delle squadre di Serie A 2025-2026 dopo il mercato di gennaio
A pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio, le formazioni delle squadre di Serie A sono ormai definite. Le rose si sono aggiornate con le ultime mosse, e ora i tifosi possono vedere quali giocatori si trovano in campo per questa stagione. La campagna di mercato si è conclusa senza sorprese, e le squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali.
Il calciomercato per questa stagione si è chiusa totalmente. Queste le formazioni aggiornate delle squadre di Serie A 2025-2026 con tutte le novità squadra per squadra.🔗 Leggi su Fanpage.it
