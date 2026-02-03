le cose non dette di gabriele muccino

Con Le cose non dette, uscito nelle sale giovedì, ha conquistato il vertice del box office. Il regista Gabriele Muccino con l’attrice Beatrice Savignani, domenica alle 19,30, farà tappa al Cinepalace Giometti di Riccione, dove al termine del film, che sarà proiettato alle 17,30, incontrerà il pubblico. Tratto da Siracusa della sceneggiatrice e drammaturga Delia Ephron, il lungometraggio parla della sottilissima linea tra bene e male e di ciò che scorre in mezzo alle nostre vite, travolgendole spesso come un fiume in piena, Del cast, oltre alla giovane Beatrice, fanno parte attori del calibro di Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Le cose non dette', il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

Gabriele Muccino presenta a Roma l'anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette.

