Le 8 bevande nemiche dell’intestino e perché evitarle

Da today.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono diffuse notizie su otto bevande che potrebbero danneggiare l’intestino. Molti consumatori si chiedono se davvero siano così nocive come si dice. Gli esperti consigliano di evitarle per proteggere la salute digestiva, anche se spesso si pensa che solo cibi fermentati o integrali siano utili.

Spesso, quando si parla di intestino sano, l’attenzione ricade su alimenti fermentati o integrali, come yogurt e pane a lievitazione naturale, noti per favorire digestione, sistema immunitario e benessere generale. Tuttavia, anche le bevande quotidiane giocano un ruolo importante: acqua e tè.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Intestino Sano

Come i batteri dell’intestino stanno riscrivendo le regole anti-età

Nei laboratori di ricerca si lavora su un nuovo modo per rallentare l’invecchiamento.

Legumi decorticati: quali sono e perché fanno bene all'intestino

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.