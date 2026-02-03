Lavoro soddisfacente | i piacentini scelgono con entusiasmo il 7,6% di occupazione

I cittadini di Piacenza mostrano un buon livello di soddisfazione per il lavoro. Secondo i dati, il 7,6 su 10 è la valutazione media degli occupati nella provincia, con il 90% che dà almeno un voto sufficiente. La maggior parte dei lavoratori si dice contenta e si impegna a mantenere questa percezione positiva.

I piacentini sono soddisfatti del loro lavoro: il 7,6 su 10 è la media dei voti espressi dagli occupati della provincia, con un’ampiezza del 90% che ha assegnato un voto pari o superiore al 6. I dati derivano da un’analisi condotta su base istituzionale, con l’ausilio di informazioni fornite da Istat, e raccolte tramite questionari e sommatorie statistiche effettuate dall’ufficio dell’ente. Le indagini riguardano il periodo tra il 2019 e il 2024, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro. I risultati indicano un andamento positivo, con un livello di soddisfazione superiore alla media nazionale (7,69) e regionale (7,68). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo il rapporto di Sviluppo Lavoro Italia, la situazione occupazionale mostra segnali di miglioramento, con un aumento delle famiglie con almeno un lavoratore e una riduzione di quelle senza occupazione.

Il Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” di Sviluppo Lavoro Italia analizza l’andamento dell’occupazione all’interno dei nuclei familiari, evidenziando una crescita significativa.

Argomenti discussi: L'Istituto Romagnosi Professionale ha una nuova biblioteca, l'inaugurazione dopo i lavori; Osservatorio Cgil, a Piacenza occupati a più 3,2% ma troppo precariato.

Cresce l’occupazione ma non i salari Un piacentino su due non ha un lavoro stabileEconomia e lavoro a Piacenza: occupazione in crescita, ma salari in affanno e segnali di rallentamento. Bussacchini (Cgil): Solo un lavoratore su due ha ... piacenzasera.it

