Lavoro soddisfacente | i piacentini scelgono con entusiasmo il 7,6% di occupazione

I cittadini di Piacenza mostrano un buon livello di soddisfazione per il lavoro. Secondo i dati, il 7,6 su 10 è la valutazione media degli occupati nella provincia, con il 90% che dà almeno un voto sufficiente. La maggior parte dei lavoratori si dice contenta e si impegna a mantenere questa percezione positiva.

I piacentini sono soddisfatti del loro lavoro: il 7,6 su 10 è la media dei voti espressi dagli occupati della provincia, con un’ampiezza del 90% che ha assegnato un voto pari o superiore al 6. I dati derivano da un’analisi condotta su base istituzionale, con l’ausilio di informazioni fornite da Istat, e raccolte tramite questionari e sommatorie statistiche effettuate dall’ufficio dell’ente. Le indagini riguardano il periodo tra il 2019 e il 2024, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro. I risultati indicano un andamento positivo, con un livello di soddisfazione superiore alla media nazionale (7,69) e regionale (7,68). 🔗 Leggi su Ameve.eu

