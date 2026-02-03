lavoro la uilp chiede di istituire un servizio civile per gli anziani

La Uil-Pensionati propone di creare un servizio civile dedicato agli anziani. Durante un convegno a Roma, i rappresentanti della sigla hanno chiesto di coinvolgere i pensionati in attività di volontariato. Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro, ha spiegato che questa iniziativa potrebbe aiutare a tutelare il patrimonio pubblico, l’ambiente e a prendersi cura di chi ha più bisogno, come le persone fragili e con disabilità. L’idea è di offrire agli over 65 una possibilità concreta di contribuire alla società in modo volontario.

Pensionati e lavoro. È il tema al centro di un convegno che si è svolto questa mattina a Roma promosso dalla Uil-Pensionati: “Il servizio civile volontario è un’attività che volontariamente viene scelta dalle persone over 65?, spiega Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, “un’attività per mettere in sicurezza il patrimonio pubblico, per mettere in sicurezza l’ambiente, per poter dare attenzione alle persone più fragili e alle persone con disabilità, ma anche ai più piccoli. Sia un modo nobile – sottolinea – per continuare a partecipare al benessere e alla crescita di questa nazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

