Lavoro la Uilp chiede di Istituire un servizio civile per gli anziani
La Uil-Pensionati propone di creare un servizio civile dedicato agli anziani. Durante un convegno a Roma, i rappresentanti della sigla hanno chiesto di coinvolgere i pensionati in attività di volontariato. Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro, ha spiegato che questa iniziativa potrebbe aiutare a tutelare il patrimonio pubblico, l’ambiente e a prendersi cura di chi ha più bisogno, come le persone fragili e con disabilità. L’idea è di offrire agli over 65 una possibilità concreta di contribuire alla società in modo volontario.
Pensionati e lavoro. È il tema al centro di un convegno che si è svolto questa mattina a Roma promosso dalla Uil-Pensionati: “Il servizio civile volontario è un’attività che volontariamente viene scelta dalle persone over 65?, spiega Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, “un’attività per mettere in sicurezza il patrimonio pubblico, per mettere in sicurezza l’ambiente, per poter dare attenzione alle persone più fragili e alle persone con disabilità, ma anche ai più piccoli. Sia un modo nobile – sottolinea – per continuare a partecipare al benessere e alla crescita di questa nazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Lavoro Pensionati
Giovani e servizio civile, Abodi presenta la riforma: “Al lavoro per riformare l’intera normativa”
La Misericordia lancia un servizio solo per gli anziani
Ultime notizie su Lavoro Pensionati
Lavoro, la Uilp chiede di Istituire un servizio civile per gli anziani(LaPresse) Pensionati e lavoro. È il tema al centro di un convegno che si è svolto questa mattina a Roma promosso dalla Uil-Pensionati: Il ... stream24.ilsole24ore.com
Per la Uilp gli anziani attivi una risorsa da valorizzareGli anziani non sono un problema da gestire o un costo, ma una risorsa da valorizzare: da questa convinzione è nata la proposta del Servizio civile anziani attivi ... italpress.com
In queste settimane nelle nostre sedi si stanno svolgendo le Assemblee della UILP Toscana. Momenti di confronto vero, di ascolto e di partecipazione. ! #RestiamoUmani | #uil #terziario #toscana #uilp #sindacato #diritti #lavoro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.