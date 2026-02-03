Lavori SS 36 Azione Lecco | Interrogativi irrisolti sul caos viabilistico Perché l' accelerazione solo nelle ultime settimane?

Lavori sulla SS 36 ad Azione Lecco sono arrivati a una prima conclusione. La strada, tra Annone e Civate, ha visto interventi per migliorare la sicurezza, ma permangono dubbi e domande sul motivo di questa accelerazione solo nelle ultime settimane. La viabilità resta complicata e molti si chiedono perché i lavori siano stati così ritardati.

Azione Lecco prende atto della conclusione di parte dei lavori di miglioramento della sicurezza della SS 36, nel tratto compreso tra Annone e Civate. Restano tuttavia degli interrogativi irrisolti, anche alla luce del caos viabilistico degli ultimi giorni, ai quali sarebbe opportuno che chi di.

