Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro d’Oro durante “Striscia la Notizia” del 5 febbraio. La sua versione di “Due Vite”, brano di Marco Mengoni vincitore a Sanremo 2023, ha scatenato molte polemiche. Tra critiche e applausi, la cantante si è trovata al centro di un acceso dibattito, che ha tenuto banco tutta la settimana.

Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro d’Oro nella puntata di “Striscia la Notizia” in onda il 5 febbraio 2026, un riconoscimento ironico ma significativo che segna l’epilogo di una settimana di intensa polemica scatenata dalla sua reinterpretazione di “Due Vite”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2023 interpretato da Marco Mengoni. Il premio, consegnato da Valerio Staffelli nel consueto appuntamento serale del Tg satirico diretto da Antonio Ricci, è arrivato dopo che la cantante italiana ha pubblicato la versione in duetto con Julien Lieb, artista francese di grande successo internazionale, come parte del secondo volume del progetto discografico “Io Canto”, in uscita il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature.

Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro, pochi giorni dopo le polemiche sulla sua versione di Due Vite di Marco Mengoni.

