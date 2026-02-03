L’Ascoli ha ufficializzato il riscatto di Milanese e Gori, che ora sono a tutti gli effetti giocatori bianconeri. La società ha concluso due operazioni chiave nel mercato invernale, blindando così due punti fermi della squadra. I due giocatori, provenienti rispettivamente dalla Cremonese e dall’Avellino, rimarranno in bianconero per altri tre anni.

L’ Ascoli chiude la sua sessione di mercato invernale con due importanti operazioni. Milanese e Gori sono stati riscattati dai rispettivi club di appartenenza (Cremonese, Avellino) e a partire da oggi sono diventati a tutti gli effetti elementi bianconeri. Il direttore sportivo Patti chiude la finestra di trattative che si è sviluppata nel mese di gennaio con due colpacci volti a cementare l’organico messo a disposizione del tecnico Tomei. A loro due va poi ad aggiungersi l’arrivo del trequartista Galuppini che nel reparto offensivo ha portato il proprio bagaglio di esperienza al servizio del Picchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli riscatta e blinda i gioielli. Milanese e Gori per altri tre anni

