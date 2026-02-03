L' appello di Federico Fashion Style a Maria De Filippi | Mettimi sul trono lui è il mio uomo ideale Il nome famoso

Federico Fashion Style, noto parrucchiere di Anzio e volto televisivo di Real Time, ha fatto un appello diretto a Maria De Filippi. Durante un’intervista, ha chiesto di essere messo sul trono, dichiarando che il suo uomo ideale è proprio lui. La sua richiesta ha sorpreso molti, considerando la sua notorietà e l’energia con cui si è rivolto alla conduttrice.

36 anni, originario di Anzio, parrucchiere dei vip ma ormai anche volto noto della tv (in particolar modo di Real Time). Lui è Federico Lauri, conosciuto ai più con il nome di Federico Fashion Style. In questi giorni si trova a Dubai per motivi di lavoro. L'appello a Maria De Filippi
Di recente a tornare al centro dell'attenzione mediatica è stato Federico Fashion Style. Il celebre protagonista de Il salone delle meraviglie ha infatti lanciato un appello a Maria De Filippi e, a ...

