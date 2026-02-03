Questa mattina a Milano, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa, vittima di violenza di genere. La polizia ha arrestato il partner, accusato di averla uccisa. La vicenda riaccende il dibattito sulla diffusione di questa forma di violenza che, troppo spesso, si consuma tra le mura di casa e passa inosservata. La vittima, come molte altre, viveva in un incubo quotidiano che si è concluso in tragedia.

Vivere tutti i giorni la stessa tragedia, in un incubo che diventa realtà, con la realtà che si fa incubo. Non c’è distinzione in questa storia tratteggiata ne " L’angelo del focolare ", il nuovo spettacolo di Emma Dante che arriva al Teatro della Pergola giovedì alle 19 e venerdì e sabato alle 21. Una prima volta per la regista siciliana sul palco della Pergola, che trasforma la sala in una ininterrotta scena di femminicidio, quasi a rappresentare la ritualità, la continua presenza di uomini che uccidono donne, spesso le partner. Sì, perché in questa pièce ogni giorno è uguale al precedente: il Marito uccide la Moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’angelo (morto) del focolare. Se la violenza di genere è routine: "Il sogno racconta la realtà"

