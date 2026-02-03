L’angelo Meloni | perché le parole del prete dovrebbero far vergognare il Vaticano

La presenza dell’angelo Meloni al centro delle polemiche. Il prete ha detto che molte persone vogliono vedere se l’angelo ha il volto della presidente del Consiglio e lui non ha paura di questo. “Per me è solo un bene”, ha aggiunto, sottolineando come la scena abbia fatto discutere molti fedeli e non. La chiesa, infatti, si è riempita di persone incuriosite da questa immagine, mentre altri criticano la scelta di mettere in discussione simboli religiosi in modo così aperto.

"Ho la chiesa piena di persone che vogliono vedere se l'angelo ha il volto della presidente del Consiglio e per me è solo un bene. A tutti chiedo di recitare insieme un'Ave Maria. E' una situazione insolita ma se l'effetto è di aver avvicinato persone che non entravano in basilica e farle pregare ne sono contento. Zero polemiche". A pronunciare queste parole blasfeme nei confronti del Cristianesimo è stato monsignor Daniele Micheletti, il rettore di San Lorenzo in Lucina dove è comparso un cherubino restaurato con il volto della premier. La frase, riportata in un'intervista di Giacomo Galeazzi al prete su La Stampa di domenica 1 febbraio, è a dir poco offensiva non solo per chi crede in Dio ma anche per chi come me crede di essere ateo.

