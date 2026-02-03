Lanciò acido contro il cane del vicino per ' ripicca' parte il processo al 50enne

Questa mattina a Vairano Paternora è partito il processo contro un uomo di 50 anni, accusato di aver lanciato acido contro il cane del vicino, Dragon. L’episodio risale a qualche tempo fa e sarebbe scaturito da una questione personale. Il giudice ascolterà le testimonianze per capire cosa sia successo davvero.

Prima il divieto di dimora, poi l'obbligo di firma. Il Partito animalista: "Serve condanna esemplare" Prende ufficialmente il via questa mattina (3 febbraio 2026), alle ore 10, il processo a carico di un uomo casertano di 50 anni, accusato di aver lanciato acido contro il cane del vicino di casa, Dragon, a Vairano Paternora per una presunta ripicca personale. Il procedimento si apre davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio si inserisce in un contesto di rapporti di vicinato degenerati nel tempo, una convivenza divenuta insostenibile e culminata in un gesto di inaudita violenza che ha colpito un essere indifeso.

