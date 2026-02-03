L’amicizia tra i segni zodiacali è spesso più semplice di quanto si pensi. Alcuni segni si trovano subito in sintonia, altri invece devono fare più fatica. Per esempio, segni come Bilancia e Sagittario tendono a legare facilmente, mentre Capricorno e Cancro spesso trovano più difficile creare un rapporto stretto. Alla fine, però, l’orologio segna sempre le persone, non le stelle.

Possiamo cliccare con tutti, ma l’astrologia ci spiega che con alcuni sarà più facile inventarsi simpatie, trovare fiducia reciproca e una certa solidarietà. I segni di fuoco Ad esempio, i segni di fuoco - Ariete, Leone e Sagittario - pur essendo forti e passionali, hanno sempre bisogno di potersi fidare delle persone vicine, di percepire trasparenza e lealtà ad ogni costo. Per questo tra i loro amici troveremo più spesso segni come il Toro, i Pesci o l’Acquario, in quanto portatori di un’energia più trasparente e diretta, di parole comprensibili. I segni di Terra Si sa che la Terra - Toro, Vergine e Capricorno - ricerca quelle amicizie fatte soprattutto di logica, quelle che ci mettono impegno comune per costruire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amicizia tra i segni zodiacali: chi si incontra con chi

L'oroscopo 2026 evidenzia come Saturno influenzerà i vari segni zodiacali, determinando sfide e opportunità.

Febbraio 2026 si apre con sorprese per molti segni.

