L’ambiguità di Askatasuna e il fallimento morale dell’antagonismo urbano

A Vanchiglia, alcuni negozi ancora espongono cartelli con scritto “Io sto con Askatasuna”. La questione resta aperta, con opinioni divise tra chi sostiene le ragioni del movimento e chi invece lo critica. La scena riflette una città che ancora si confronta con un episodio che ha lasciato segni evidenti.

Qualche commerciante, a Vanchiglia, esibisce ancora in vetrina un bel cartello che dice “Io sto con Askatasuna”. La dichiarazione di conformità (ideale? ideologica?) non gli avrà evitato, nella feroce battaglia di sabato pomeriggio, di dover abbassare in fretta e furia le serrande, per scampare al peggio, ma indubbiamente – a meno di pensare a una sorta di sindrome di Stoccolma dei suoi abitanti – esprime uno stato d’animo diffuso nel piccolo borgo edificato nella seconda metà dell’Ottocento (in gran parte dal genio folle di Antonelli, l’architetto della Mole) sulle ceneri della zona all’epoca più malfamata di Torino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Askatasuna, l'università, ha concesso l'uso dell’aula al Campus Einaudi per un’assemblea, suscitando reazioni politiche.

Ieri a Torino si sono verificati nuovi scontri legati ad Askatasuna.

Argomenti discussi: Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: Non ridaremo più quello stabile ad Askatasuna. Avs in quella piazza? Basta ambiguità; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna: violenza colpisce lo Stato, solidarietà ad agenti feriti; La settimana politica: le aggressioni legate ad Askatasuna e l’emergenza di Niscemi.

Askatasuna, il consigliere di Fdi chiede la sfiducia di Rosatelli: A Torino terrorismo. Dal Pd? Solo chiacchiereIntercettato da Affaritaliani, Ferrante De Benedictis - tra i firmatari della mozione contro l'Assessore Jacopo Rosatelli - si scaglia contro Avs e Pd ... affaritaliani.it

Non è protesta: quello di Askatasuna a Torino è terrorismo urbano (e politico)La guerriglia urbana non è una deviazione ma l’essenza di una storia di violenza rivendicata da anni. La presenza di esponenti di AVS segna un punto di non ritorno: la politica smetta di coprire ciò c ... panorama.it

Violenza in piazza, giustificazioni in salotto. C’è chi mena e chi assolve, chi rischia la vita e chi relativizza. Noi scegliamo senza ambiguità da che parte stare. L’editoriale di Gino Zavalani #askatasuna #proteste #informazione - facebook.com facebook

Grimaldi, dovresti chiedere scusa per la tua presenza al corteo di Askatasuna al fianco dei violenti. Chiedi perdono anche agli agenti feriti, agli italiani che rispettano le regole e hanno subito le devastazioni della guerriglia urbana. La vostra ambiguità è inacce x.com