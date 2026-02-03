Questa mattina si è svolta la prima giornata mondiale dedicata all’Amatriciana. Chef e appassionati si sono riuniti in piazza per cucinare, condividere storie e celebrare il piatto simbolo di Amatrice. L’evento ha attirato centinaia di persone, tutte desiderose di rendere omaggio a questa ricetta tradizionale. La giornata nasce dall’idea di riconoscere l’importanza di un piatto che rappresenta un pezzo di storia e cultura italiana.

C’è chi festeggia il compleanno, chi l’anniversario, e poi c’è chi – con grande saggezza – ha deciso che anche l’amatriciana meritava una giornata tutta sua. Succede ad Amatrice, naturalmente, dove il 6 marzo 2026 si celebrerà la prima Giornata internazionale dell’Amatriciana, presentata oggi alla Camera dei Deputati, nella Sala Tatarella. Una data che profuma di guanciale e memoria, e che inaugura anche una tre giorni di eventi dal 6 all’8 marzo nel territorio reatino. Perché l’amatriciana non è solo un piatto: è un carattere, quasi un modo di stare al mondo. Come ha spiegato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, è il “volano della ripartenza socio-economica” del territorio, un brand sì, ma con l’anima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Amatriciana ora ha anche la sua giornata mondiale

Approfondimenti su Amatriciana Giornata

La prima Giornata Internazionale dell'Amatriciana si tiene dall’6 marzo ad Amatrice.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Amatriciana Giornata

Argomenti discussi: Giornata internazionale dell’Amatriciana: dal borgo laziale alle tavole del mondo; Crans Montana, politici svizzeri contro l’Italia: L’ambasciatore? Stia a Roma a mangiarsi l’amatriciana; Esperienze contemporanee nel nuovo The Carlton, Milano; SCOPPITO: IN TRECENTO IN PIAZZA PER L'ADDIO AL CELIBATO DI ALESSIO E VALENTINA.

E ora anche l’amatriciana ha una giornata internazionale che la celebra (e aiuta il territorio)La data scelta è il 6 marzo, giorno in cui nel 2020 il piatto ottenne il riconoscimento di Specialità tradizionale garantita. Il sindaco di Amatrice: Un ... repubblica.it

Arriva la prima giornata internazionale dell'AmatricianaConto alla rovescia per La prima giornata internazionale dell'Amatriciana, in programma il 6 marzo con un calendario di tre giorni che si celebrerà ad Amatrice (Rieti) il 6-7-8 marzo 2026. (ANSA) ... ansa.it

Presentata alla Camera dei Deputati la prima “Giornata Internazionale dell’Amatriciana” - facebook.com facebook

Nasce la Giornata Internazionale dell’Amatriciana: presentazione alla Camera dei Deputati x.com