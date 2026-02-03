L’Albacete cerca un’altra impresa ma il pronostico è tutto blaugrana

Da gazzetta.it 3 feb 2026

L’Albacete si prepara alla sfida contro il Barcellona, ma il pronostico sembra già scritto. Gli uomini di Flick arrivano a questa partita senza aver subito nemmeno un gol nel torneo e con il secondo miglior attacco d’Europa. La squadra catalana, dunque, parte favorita, ma i padroni di casa non vogliono arrendersi facilmente. La partita si preannuncia difficile per l’Albacete, che cercherà di mettere in crisi i blaugrana, anche se la strada appare complicata.

Questa sera si gioca il match tra Albacete e Barcellona, valido per i quarti di finale di Coppa del Re.

