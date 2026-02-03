Lahdo Como diventa ufficiale: il Como 1907 chiude l’affare Adrian Lahdo a gennaio, portando in rosa un talento internazionale. La società biancoblù ha annunciato l’acquisto nel pieno della finestra di mercato, sorprendendo i tifosi con un colpo di prospettiva. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, portando un nuovo elemento di qualità in rosa.

Il Como ha fatto l’ultimo acquisto proprio all’ultimo momento di questa sessione di mercato.

Lahdo Como, adesso è ufficiale: il comunicato dei lariani per il colpo in extremis!Lahdo Como, adesso è ufficiale: il comunicato dei lariani per il colpo in extremis! Cifre e dettagli dell’ultima operazione messa a segno a gennaio Il Como 1907 piazza un colpo di prospettiva internaz ... calcionews24.com

Como, depositato il contratto di Lahdo: anticipata la concorrenza del ChelseaIl Como ha depositato il contratto di Adrian Lahdo, centrocampista classe 2007: anticipata la concorrenza del Chelsea ... gianlucadimarzio.com

Abbiamo depositato il contratto di Lahdo, sembra di averlo fatto in tempo e quindi dovremmo esserci". Così il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha commentato l’ultimo colpo di mercato della società lombarda, arrivato proprio sul filo di lana della se - facebook.com facebook

Negli ultimi minuti di mercato il #Como ha chiuso un’operazione importante in entrata: Adrian #Lahdo, centrocampista 2007 preso dall’Hammarby • Acquisto a titolo definitivo • 10M di parte fissa + 2M di bonus #calciomercato x.com