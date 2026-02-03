L’agronomo Antonio Braschi e la scuola dei campi

L’agronomo Antonio Braschi torna al centro dell’attenzione con la sua storia, tra sogni e difficoltà. La sua vita, fatta di progetti per la scuola dei campi e di sfide quotidiane, rivive ora attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Braschi, nato nel 1857, ha dedicato gran parte della sua carriera a promuovere l’agricoltura e l’educazione nelle campagne italiane. La sua famiglia, tra successi e delusioni, ha portato avanti le idee di un uomo che credeva nel cambiamento e nel futuro delle terre rur

"La scuola dei campi. L'agronomo Antonio Braschi (1857-1924) e la sua giovane famiglia, tra progetti, delusioni e rinnovate speranze". Venerdì alle 17, nella Sala delle Sette Virtù in Comune sarà presentato libro di Anna Braschi. Alla presentazione, oltre all'autrice, interverranno Simonetta Soldani e Andrea Vanni Desideri, preceduti dal saluto di Matteo Squicciarini, assessore alla cultura del Comune di San Miniato. Una storia piccola quella di Antonio Braschi, ma anche una storia ricca di pagine affascinanti, sia per la varietà dei lavori intrapresi, quasi sempre legati a scuole di agricoltura, sia per i personaggi che via via vi compaiono: dal politico Filippo Turati a una grande scrittrice come Alessandra Ravizza, poi a Luigi Rasi, Aldo Palazzeschi, fino addirittura alla mitica Eleonora Duse, e non sono questi che alcuni esempi, di persone che si incontrarono, in occasioni tutt'altro che casuali, con i personaggi evocati.

