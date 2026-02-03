Lago di Brezza | il comune conferma gli interventi sul ciclopedonale e i lavori di recupero del verde

Il Comune di Lecco ha dato il via ai lavori sul ciclopedale “Brezza”. Le operazioni riguardano il miglioramento della pista e il recupero delle aree verdi attorno. La zona resterà aperta al pubblico durante i lavori, che dovrebbero terminare nel prossimo futuro. La comunità si aspetta un’area più sicura e più curata per passeggiate e attività all’aperto.

Il comune di Lecco ha confermato l'avvio dei lavori per il ciclopedonale "Brezza", un'area verdeggiante e ricreativa situata nel territorio comunale. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'installazione di percorsi pedonali e l'attivazione di spazi verdi destinati a migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'area. Le attività saranno svolte in collaborazione con il Comune, per un'esperienza urbana sostenibile e fruibile da parte di tutti i residenti. Gli interventi saranno completati in tempi brevi, con un particolare sul recupero del verde, per garantire il rispetto della natura e l'equilibrio ambientale.

