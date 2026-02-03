L’affresco di San Lorenzo col volto di Meloni | verso il ripristino dell’immagine originale Nella Basilica centinaia di visitatori

La Basilica di San Lorenzo in Lucina si prepara a riaccogliere un’immagine storica. Gli operai stanno lavorando per ripristinare l’affresco con il volto di Meloni, rimuovendo le modifiche recenti. Centinaia di visitatori affollano ancora il luogo, curiosi di vedere il cambiamento. Il restauro procede senza intoppi e si punta a completarlo presto, per restituire all’affresco la sua versione originale.

La vittoria alata nella Basilica di San Lorenzo in Lucina potrebbe presto cambiare volto, o meglio, tornare quello di una volta. La Soprintendenza speciale di Roma, guidata da Daniela Porro, ha avviato un’indagine interna per verificare se il recente restauro abbia alterato i connotati dell’originale del 2000, rendendolo simile alla premier Giorgia Meloni. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto chiarezza: se i documenti d’archivio confermeranno la modifica non autorizzata, la versione “politica” verrà rimossa per ripristinare l’iconografia originale. “La Soprintendenza – hanno fatto sapere dal Ministero – ha attivato le ricerche di archivio per individuare la documentazione, fotografica o disegni di progetti, del dipinto originale della cappella del Crocifisso a San Lorenzo in Lucina realizzato nel 2000. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni ha preso la parola sui social per commentare il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

L’affresco di San Lorenzo col volto di Meloni: l’immagine originale sarà ripristinata. Nella Basilica centinaia di visitatoriLa Soprintendenza indaga sul restauro che ha reso l'angelo simile alla premier. Nella Basilica folla di curiosi per vedere l'opera. ilfattoquotidiano.it

Il volto di Meloni sarà cancellato dall’affresco: per Vaticano bisogna tornare al disegno originaleIl Vaticano ha parlato di utilizzi impropri di immagini sacre e ha deciso che l'affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina deve tornare al disegno orginale ... dire.it

Se sarà verificato che il “ritocco” nella basilica di San Lorenzo in Lucina non era autorizzato, l’immagine dovrà tornare nello stato precedente il restauro - facebook.com facebook

