Un ladro seriale che da mesi colpisce le auto in sosta a Cesena ha visto aggravare le sue misure cautelari. La notizia è stata accolta con favore da chi vive nella zona, che da tempo si lamenta di furti frequenti e di un senso di insicurezza crescente. Ora, con le nuove misure più dure, si spera di mettere fine a questa serie di colpi e di restituire un po’ di tranquillità ai residenti.

"Accogliamo con favore la notizia dell’aggravamento della misura cautelare nei confronti del ladro seriale che per mesi ha colpito le auto in sosta a Cesena, creando un clima di forte disagio e insicurezza tra i cittadini". Lo afferma Cesena Siamo Noi, di Cesena rappresentato in consiglio comunale da Marco Giangrandi e Denis Parise. "È un primo risultato concreto – afferma Csn cesenate – che va riconosciuto al grande lavoro dell’ Arma dei Carabinieri, ma anche e soprattutto alla collaborazione attiva dei cittadini, che hanno continuato a denunciare nonostante lo scetticismo iniziale di chi avrebbe dovuto ascoltare prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladro seriale nelle auto in sosta: "Bene le misure cautelari inasprite"

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, già noto per reati contro il patrimonio, che aveva violato l’ordine del tribunale di non risiedere e circolare a Cesena.

