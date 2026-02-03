La zona industriale di Valpiana è diventata bersaglio dei ladri nella notte tra sabato e domenica. Due attività artigianali sono state colpite, con i malviventi che sono entrati in azione nel cuore della zona industriale. I proprietari si sono svegliati con le serrature forzate e danni alle strutture, mentre i ladri sono riusciti a portare via qualcosa prima di fuggire. La polizia sta indagando per capire chi si nasconda dietro questi colpi.

MASSA MARITTIMA La zona industriale di Valpiana è finita nel mirino dei ladri che nella notta fra sabato e domenica hanno preso d’assalto due attività economiche che si trovano in questa zona artigianale. E mentre una è specializzata in materiali per l’edilizia, l’altra vanta una qualificazione nella produzione di vini. Quest’ultima, la ditta Arillo, ha subito l’assalto da parte dei ladri che, forse potrebbero essere arrivati dalla zona retrostante dell’edificio, scendendo dal bosco e saltando la rete di recinzione. Una volta raggiunto il capannone, poi, forzando la porta con un piccone rubato alla ditta Franchellucci, che si trova accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri di notte a Valpiana. Furti messi a segno in due attività artigianali

