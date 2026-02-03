Dopo il calciomercato invernale senza grandi colpi, il Milan si prepara già alle mosse di giugno. I rossoneri hanno in mente alcuni addii e devono decidere chi lasciare in estate, mentre cercano di mantenere la squadra competitiva. La fase finale di questa stagione sarà decisiva per il futuro della rosa.

Conclusosi il calciomercato invernale senza colpi di coda da parte del Milan, per i rossoneri è tempo di concentrarsi sul campo, ma anche di provare a capire quali possano essere le mosse da concludere in vista dell’estate. Le idee del club appaiono ben chiare sia su quello che andrà fatto in entrata sia sulle mosse da attuare in uscita. Milan, tre addii in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Ci sono alcuni calciatori che sono rimasti in rosa ma che non sembrano far parte dei progetti futuri della società rossonera, pronta a cederli al migliore offerente una volta che terminerà il campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’addio è solo rimandato, il Milan ne saluterà tre in estate

Approfondimenti su Milan mercato

L'affare Tonali è solo rimandato, con possibilità di concretizzarsi in estate.

La Juventus si prepara a un cambiamento importante, con un giocatore che a giugno lascerà la squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rachida Dati & Bianca Bondi | La Grande Galerie | TV5MONDE

Ultime notizie su Milan mercato

Argomenti discussi: Ora anche gli angeli bevono champagne: l'addio (e l'eredità) di Pinuccio La Rosa; La vera Ginny, l’addio a Silente, la rivincita di Neville: i momenti che sogniamo nella nuova serie di Harry Potter; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; L'addio di don Ravagnani e il problema della credibilità.

Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio «Futuro nazionale». L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: «Solo un simbolo»Il generale Vannacci ha registrato il marchio e il dominio. La scissione dalla Lega e la creazione di una «Afd italiana» sembrano ormai prossime, anche se il Carroccio smentisce tensioni ... corriere.it

Frattesi, non solo Juve: le altre tentazioni in Italia e all'estero per l'amaro addio all'InterUn’altra sessione di mercato sull’uscio per il centrocampista nerazzurro che nonostante le promesse di Inzaghi e Chivu non è mai riuscito a diventare un titolare: Spalletti lo valorizzò in Nazionale ... tuttosport.com

Mercato Invernale Chiuso 2026: 2 arrivi, nessun addio 8 milioni di euro garantiti investiti più 6,5 milioni di euro tra bonus e diritto di riscatto 0 milioni di euro Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

. @acmilan, @Santgimenez_ verso l'addio in estate: l'investimento del club non è stato ripagato - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez #transfers x.com