L' abitudine a bere alcol nasce nella pancia della mamma
L'abitudine a bere alcol può iniziare già nel ventre della mamma. Studi recenti mostrano che il consumo di alcol e lo stress durante la gravidanza aumentano le probabilità che i figli, da adulti, sviluppino il vizio di bere. È un rischio che si tramanda prima ancora che i bambini nascano.
AGI - L' esposizione prenatale all'alcol e allo stress può aumentare il rischio di consumo di alcol in età adulta. Lo rivela uno studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Università del Wisconsin-Madison. Il team, guidato da Mary Schneider e Alexander Converse, ha utilizzato un modello animale di macachi rhesus per capire come l'esposizione a stress e alcol influenzi la prole in età adulta. Nell'ambito dell'esperimento, le scimmie in gravidanza sono state divise in diversi gruppi: alcune assumevano quantità moderate di alcol, altre sperimentavano una lieve forma di stress, mentre altre ancora ricevevano una combinazione dei due stimoli. 🔗 Leggi su Agi.it
