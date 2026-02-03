L'abitudine a bere alcol può iniziare già nel ventre della mamma. Studi recenti mostrano che il consumo di alcol e lo stress durante la gravidanza aumentano le probabilità che i figli, da adulti, sviluppino il vizio di bere. È un rischio che si tramanda prima ancora che i bambini nascano.

AGI - L' esposizione prenatale all'alcol e allo stress può aumentare il rischio di consumo di alcol in età adulta. Lo rivela uno studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati dell'Università del Wisconsin-Madison. Il team, guidato da Mary Schneider e Alexander Converse, ha utilizzato un modello animale di macachi rhesus per capire come l'esposizione a stress e alcol influenzi la prole in età adulta. Nell'ambito dell'esperimento, le scimmie in gravidanza sono state divise in diversi gruppi: alcune assumevano quantità moderate di alcol, altre sperimentavano una lieve forma di stress, mentre altre ancora ricevevano una combinazione dei due stimoli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'abitudine a bere alcol nasce nella pancia della mamma

Approfondimenti su Esposizione Prenatale

Il Dry January è un’occasione per prendersi una pausa dall’alcol, senza giudizi o pressioni.

Le bevande funzionali stanno conquistando sempre più spazio nel panorama delle consumazioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Esposizione Prenatale

Argomenti discussi: I benefici di bere caffè per gli over 45: ecco che cosa ha scoperto uno studio lungo oltre 20 anni; Alcol in Italia: abitudini in evoluzione e rischi per la salute; Sober Curious: la filosofia poco o niente alcol per la chiarezza mentale - Roba da Donne; La ricetta di Garattini per la longevità: dai 50g di pasta al non fumare e non bere.

Bere Acqua Prima di Dormire: Benefici, Rischi e Consigli PraticiScopri i benefici di bere acqua prima di dormire e migliora la tua salute con semplici cambiamenti nella tua routine. microbiologiaitalia.it

I benefici del bere acqua calda al mattinoUno studio scientifico conferma quanto sia benefico bere acqua calda ogni mattina per perdere peso e riattivare al meglio il metabolismo ... msn.com

Capire quando bere il primo caffè fa davvero la differenza: non basta affidarsi all'abitudine, perché il corpo segue ritmi naturali che possono rendere la caffeina più o meno efficace. Ecco tutto quello che devi sapere - facebook.com facebook