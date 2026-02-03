LA VOLTA BUONA MARIANA RODRIGUEZ | ARRESTATA ED ESPULSA APPENA ARRIVATA

Oggi a “La Volta Buona” si è parlato di Mariana Rodriguez, l’attrice venezuelana protagonista di “Buen Camino”. Durante la puntata, si è parlato di un episodio che ha attirato l’attenzione: appena arrivata in Italia, Mariana è stata arrestata ed espulsa. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sua situazione e sulle procedure di espulsione. La showgirl ha raccontato i dettagli dell’accaduto, spiegando come si sia trovata coinvolta in questa situazione al suo arrivo nel nostro paese.

Da segnalare, tra gli ospiti della puntata odierna de "La Volta Buona" Mariana Rodriguez, attrice venezuelana protagonista del film campione d'incassi Buen Camino di Checco Zalone. Nel corso del talk show di Rai1 parla della dura esperienza personale vissuta al suo arrivo in Italia. Caterina Balivo chiede: "Quando sei arrivata dal Venezuela in Italia, sei stata arrestata per tre giorni. Cosa è successo, Mariana? Io ho letto tre giorni in carcere". Mariana Rodriguez: "Sì, sì. Mi hanno deportata (espulsa ndr) in Venezuela, quindi. panico totale. Cinquanta euro in tasca, un biglietto con tre mesi.

